Li regalano gli sposi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li regalano gli sposi' è 'Confetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONFETTI

Perché la soluzione è Confetti? I confetti sono dolciumi tradizionalmente offerti dagli sposi durante le celebrazioni nuziali. Rappresentano simbolicamente la dolcezza e la fortuna che desiderano condividere con gli ospiti nel giorno più importante della loro vita. Di solito sono confezionati in piccole sacchetti o scatoline eleganti, spesso decorati con nastri e fiori. La loro presenza è un gesto di cortesia e buon auspicio, che rende ancora più speciale il momento della festa. I confetti continuano a essere un elemento fondamentale in molte tradizioni matrimoniali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li regalano gli sposi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Li regalano gli sposi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Confetti

La definizione "Li regalano gli sposi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li regalano gli sposi" conferma che la soluzione 'Confetti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Confetti

C Como O Otranto N Napoli F Firenze E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li regalano gli sposi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Confetti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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