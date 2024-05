Quand è fresco è caldo

Sostantivo

Curiosità su: Il pane è un prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura a cui segue una lievitazione, e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina (normale o integrale), cereali e acqua, confezionato con diverse modalità, arricchito e caratterizzato frequentemente da ingredienti che si differenziano seguendo le tradizioni locali. Il pane azzimo non è lievitato e si presta alla conservazione per lunghi periodi. Il biscotto del marinaio, detto anche "galletta", è diverso, e pure questo adatto a lunga conservazione (anche mesi) ed è tipico della marineria a vela. Si tratta di un "bis-cotto", cioè cotto due volte. Anche diversi pani regionali italiani sono azzimi ma è diffuso specialmente in vari paesi medio-orientali, ed è maggiormente prodotto senza aggiunta di sale. Quando ha forma di pane basso è spesso usato come componente di piatti che prevedono la presenza di condimenti (tipici esempi di pane basso regionale italiano sono la pizza napoletana, la focaccia genovese e la piadina romagnola).

pane ( approfondimento) m sing (pl.: pani)

(gastronomia) prodotto alimentare ottenuto dalla lievitazione e successiva cottura di un impasto di farina di cereali, acqua e condimenti il pane contiene un alto quantitativo di sale

per dimagrire bisogna mangiare pane integrale metafora del cibo consumato quotidianamente, o in senso lato anche del sostentamento economico che si ottiene lavorando cosa hai da rimproverarmi quando mi ammazzo per portare il pane quotidiano anche per te blocco generico di una qualche sostanza o prodotto, per lo più alimentare. In particolare di quest'accezione è usato il diminutivo panetto nel reattore nucleare vengono immessi dei pani di grafite (meccanica) filetto di una vite

Sillabazione

pà | ne

Pronuncia

IPA: /'pane/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(alimenti) dal latino panis

dal latino (alimenti) dal greco t

dal greco (meccanica) dal latino panu(m) cioè "filo di trama avvolto alla spola"

Citazione

Sinonimi

pagnotta, panino, sfilatino, filone, baguette

( senso figurato ) alimento, cibo, nutrimento, sostentamento, sussistenza, vitto

alimento, cibo, nutrimento, sostentamento, sussistenza, vitto blocco, lingotto, massa

(meccanica) (di vite) filetto, spira





Parole derivate

addipanare, albero del pane, appannaggio, dipanamento, dipanare, dipanatoio, dipanatura, dipanino, impanare, impanato, impanatrice, impanatura, marzapane, pagnotta, pancarré, (panata, panetteria, panatura, pandolce, pane azzimo, pane dei Cafri, pane secco, panettiere, panforte, pangrattato, paniere, panificare, panificatore, panificazione, panificio, paninaro, panunto, spanare, sdipanare, tascapane

Termini correlati

biscotto, azzima, focaccia, filone,

cimino, farina, fornaio, forno, lievito, lievitazione, sesamo

Varianti

pan

Alterati

( diminutivo ) : panetto, nell'accezione di piccolo blocco di una sostanza o prodotto; panino, nell'accezione di piccolo pezzo di pane imbottito di altri alimenti

: panetto, nell'accezione di piccolo blocco di una sostanza o prodotto; panino, nell'accezione di piccolo pezzo di pane imbottito di altri alimenti (peggiorativo) panaccio

Iponimi

baguette

Iperonimi

alimento

