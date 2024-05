provincia ligure

Nome proprio

Curiosità su: Savona (, Sann-a o Saña ['saa] in ligure savonese, anche Savonn-a o Savoña [sa'vua] in genovese) è un comune italiano di 58 512 abitanti capoluogo della provincia omonima in Liguria. È il centro principale della riviera di Ponente e il terzo comune della regione per popolazione. Il suo porto è uno dei più importanti dell'Italia settentrionale a livello turistico e commerciale. Le prime tracce della città risalgono alla età del bronzo, anche se il suo sviluppo si ebbe a partire dalla dominazione carolingia, quando divenne sede della Marca di Savona. Fu istituita come sede vescovile nel 999 e come libero comune nel 1191. Nel duecento divenne sede della flotta imperiale durante le guerre tra guelfi e ghibellini, e dal 1251 passa sotto il dominio genovese come sede della Podesteria di Savona. Già nota per la sua famosa produzione medievale di sapone, dal XV secolo venne nota anche come la Città dei Papi, in quanto patria dei papi Sisto IV e Giulio II della Rovere, grandi benefattori della città.

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia, regione Liguria in Italia

