Un primo piatto tipicamente milanese

Sostantivo

Curiosità su: Il risotto è un primo piatto tipico della cucina italiana, originario dell'Italia settentrionale, in particolare Lombardia, Veneto e Piemonte e poi diffusosi in numerose versioni in tutto il paese.

risotto ( approfondimento) m sing (pl.: risotti)

(gastronomia) minestra di riso cotto con vari condimenti, tipica del nord Italia

Sillabazione

ri | sòt | to

Pronuncia

IPA: /ri'stto/

Etimologia / Derivazione

deriva da riso

Sinonimi

(regionale) (senso figurato) confusione, pasticcio

Varianti