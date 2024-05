Le pinne del pesce

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Le alette canard sono un tipo di superfici di controllo aerodinamiche o idrodinamiche (in quest'ultimo caso usate ad esempio per imbarcazioni a vela). Un aeromobile (aeroplano o missile) possiede delle alette canard, o a configurazione canard, quando i suoi stabilizzatori orizzontali, ed eventualmente gli impennaggi laterali, sono disposti a prua e anteriormente rispetto al baricentro, e dunque nel caso dell'aereo davanti all'ala. Il nome canard, che in francese significa anatra, deriva dall'aspetto che queste superfici di controllo conferivano ai primi modelli sperimentati da Louis Blériot in Francia.

alette f plur

plurale di aletta

Sillabazione

a | lét | te

Etimologia / Derivazione

vedi aletta

Inglese

Sostantivo

alette

(araldica) emerasse

Sinonimi

ailette, aleron