CALA

Curiosità e Significato... La parola Cala è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cala.

Perché la soluzione è Cala? Calà indica un piccolo e protetto insenatura naturale, spesso usata come approdo sicuro per barche o come spiaggia tranquilla. È un termine che richiama luoghi ideali per godersi il mare in totale relax, lontano dai rumori e dal caos delle spiagge affollate. In definitiva, rappresenta un angolo di natura custodito e sereno, perfetto per un momento di pace.

