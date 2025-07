Piccolo contenitore nei cruciverba: la soluzione è Scatoletta

SCATOLETTA

Curiosità e Significato di Scatoletta

Perché la soluzione è Scatoletta? Una scatoletta è un piccolo contenitore, solitamente di metallo o plastica, usato per conservare alimenti, oggetti o regali. È pratico, compatto e facile da trasportare, ideale per mantenere freschi o organizzare ciò che contiene. Spesso si associa a conserve, dolci o piccoli gadget, rendendo ogni oggetto più ordinato e protetto. Insomma, la scatoletta è il modo semplice per tenere tutto al sicuro.

Come si scrive la soluzione Scatoletta

Hai trovato la definizione "Piccolo contenitore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

