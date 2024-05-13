Pesi inutili

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesi inutili' è 'Zavorre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAVORRE

Perché la soluzione è Zavorre? Le zavorre rappresentano pesi inutili che si aggiungono a un oggetto o a una struttura senza alcuna funzione utile. Spesso vengono utilizzate per stabilizzare o bilanciare, ma quando non hanno più scopo, si trasformano in ostacoli che rallentano o compromettono le prestazioni. La loro presenza può essere dannosa, impedendo il funzionamento ottimale di un sistema o di un veicolo. Rimuoverle permette di migliorare l’efficienza e la leggerezza complessiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesi inutili". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Pesi inutili nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Zavorre

Per risolvere la definizione "Pesi inutili", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesi inutili" conferma che la soluzione 'Zavorre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Zavorre

Z Zara A Ancona V Venezia O Otranto R Roma R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesi inutili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zavorre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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