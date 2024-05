Il paradiso di Eva

Sostantivo

Curiosità su: Il giardino dell'Eden (chiamato anche Paradiso Terrestre) è un luogo citato nel libro biblico Genesi. È descritto come il luogo paradisiaco in cui Dio pose a vivere Adamo ed Eva, la prima coppia umana, ossia Adamo ed Eva che dovevano prendersene cura, ma a causa di Eva che aveva mangiato il frutto proibito vennero cacciati del giardino terrestre "Eden" è un sostantivo ebraico che significa "piacere, delizie", perciò nella Vulgata di Girolamo la locuzione Gan 'Eden ( ) fu tradotta come "paradisus voluptatis ", ovvero "giardino/paradiso di delizie" ("paradisus" indicava un tipo di giardino comune nel mondo persiano, il pairidaeza); secondo questa versione "Eden" non indica dunque una regione geografica, trattandosi semplicemente di un attributo del giardino stesso, oppure la regione potrebbe chiamarsi "Delizia", così come il paese in cui Caino fuggirà si chiamerà Nod, "Fuga". Gli studi dell'ultimo secolo hanno invece proposto di far derivare "Eden" dal termine sumerico (adottato anche nelle lingue semitiche) edenu, che significa "steppa, deserto"; con ciò Gan 'Eden ( ) verrebbe ad assumere il significato di "giardino/paradiso nel deserto, oasi"; secondo questa versione "Eden" non indicherebbe una regione geografica specifica, ma una generica steppa orientale.

eden m inv

(religione) per le anime dei giusti e pii è luogo eccelso con bontà e bene in abbondanza, di piacevole delizia, redenzione, bellezza, con balsami puri e santi, beatitudine spirituale, luce celeste ed armonia di pace (senso figurato) condizione di appagamento

Sillabazione

è | den

Pronuncia

IPA: /'den/

Etimologia / Derivazione

dall’ebraico eden che all'inizio volle dire "campagna"

Sinonimi

paradiso terrestre

( senso figurato ) bengodi, eldorado, elisio, luogo meraviglioso, luogo incantevole, luogo pieno di delizie,

bengodi, eldorado, elisio, luogo meraviglioso, luogo incantevole, luogo pieno di delizie, (per estensione) pardes

Contrari

inferno

( senso figurato ) incubo, luogo orrendo

incubo, luogo orrendo (per estensione) sheol

Parole derivate