Il Paese del vudù

Nome proprio

Curiosità su: Haiti (AFI: /a'i:ti/; in creolo haitiano: Ayiti), ufficialmente Repubblica di Haiti (in creolo haitiano: Repiblik Ayiti), è uno Stato situato nell'isola di Hispaniola, nel Mar dei Caraibi, confina a est con la Repubblica Dominicana. Un tempo colonia francese, è stata la seconda nazione delle Americhe a dichiarare la propria indipendenza, dopo gli Stati Uniti d'America. L'indipendenza dalla Francia fu dichiarata il 1º gennaio 1804. L'isola è storicamente caratterizzata da una marcata instabilità politica e dalla fragilità del territorio. Colpita nell'estate 2004 dall'uragano Jeanne, nel gennaio 2010 dal secondo terremoto più distruttivo della storia dell'uomo e nell'ottobre 2016 dall'uragano Matthew, vive in uno stato di emergenza umanitaria. Dal 2004 al 2017 vide la presenza di un contingente guidato dal Brasile, per una missione internazionale di aiuto sotto l'egida dell'ONU. Il 14 agosto 2021 il Paese viene nuovamente colpito da un fortissimo terremoto di magnitudo 7.

(toponimo) (geografia) stato dell'America centrale, situato nei Caraibi, occupando il parte occidentale dell'isola di Hispaniola. Confina ad est con la Repubblica Dominicana e la sua capitale è Port-au-Prince

