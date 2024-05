Non conosciuti

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: I soliti ignoti è un film commedia del 1958 diretto da Mario Monicelli. Considerato uno dei capolavori del cinema italiano, il film è anche noto come caposcuola del genere caper movie. Si aggiudicò due Nastri d'argento e una candidatura ai Premi Oscar 1959 come miglior film straniero. È stato successivamente inserito, come opera rappresentativa, nella lista dei 100 film italiani da salvare. L'idea di base del film, e soprattutto il finale, sono tratti dalla novella Furto in una pasticceria contenuta nell'antologia Ultimo viene il corvo di Italo Calvino.

ignoti m pl

plurale di ignoto

Sostantivo, forma flessa

ignoti m pl

plurale di ignoto ignoti hanno derubato la salumeria

Sillabazione

i | gnò | ti

Etimologia / Derivazione

vedi ignoto

Sinonimi

incogniti, ignorati, oscuri

sconosciuti, anonimi

Contrari