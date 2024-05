Vi nacque il Ruzante

Nome proprio

Curiosità su: Padova (AFI: /'padova/, ; Pàdova, Pàdoa, Pàoa, anticamente anche Pàva in veneto) è un comune italiano di 207 253 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Veneto. Si trova all'estremità orientale della Pianura Padana e all'interno del bacino idrografico del Bacchiglione. Fondata secondo la leggenda dal principe troiano Antenore, la città fu abitata fin dal XIII secolo a.C. dai Veneti. Durante la loro permanenza nel IV secolo a.C. furono costretti a difendersi dai ripetuti attacchi dei Galli e in questa occasione entrarono in contatto con la civiltà romana con la quale stabilirono solidi legami. Assunto il titolo di municipio, nel I secolo Padova, in latino Patavium, era la più ricca città d'Italia dopo Roma. La città fu una delle capitali culturali del Trecento, grazie alla presenza della signoria dei Carraresi o Da Carrara, che fecero di Padova uno dei principali centri del preumanesimo. Tra il XIV secolo e il XV secolo si sviluppò in concomitanza con Firenze la corrente culturale nota come Rinascimento padovano, e influenzerà la compagine artistica dell'intera Italia settentrionale del Quattrocento.

Padova ( approfondimento) f sing

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia, nella regione Veneto in Italia

Nome proprio

Padova inv

cognome poco comune, si trova soprattutto in Lombardia

Sillabazione

Pà | do | va

Pronuncia

IPA: /'padova/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

in latino la voce, presa presumibilmente dal volgare locale, era resa con "Patavium" che nel periodo classico era pronunciata "patauium" (e dunque la forma volgare locale era forse "*Pataua"); dalla monottongazione di "au" in "o" il nome in veneto è diventato "Padoa" e fu trascritto "Padua" nel latino medievale; nel volgare toscano e di conseguenza in italiano si è invece preferita la labializzazione della "u" della voce classica, ottenendo la forma ibrida Padova in assonanza con la voce in veneto. Il cognome deriva dal nome della città

Parole derivate