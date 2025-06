Un minerale che non brucia nei cruciverba: la soluzione è Amianto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un minerale che non brucia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un minerale che non brucia' è 'Amianto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMIANTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Amianto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Amianto.

Perché la soluzione è Amianto? L'amianto è un minerale naturale che, a differenza di altri materiali, non si incendia e resiste alle alte temperature. Per molto tempo è stato utilizzato in edilizia per l'isolamento e altre applicazioni, ma oggi è noto per la sua pericolosità alla salute. Conoscere cosa sia l'amianto aiuta a comprendere i rischi e le normative per la sua rimozione sicura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Metallo tossico nelle lastre ondulate di eternitUn materiale fuori leggeÈ detto asbestoSe le brucia chi si danneggiaUn minerale del ferroSpuntone minerale che fuoriesce dal terreno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Un minerale che non brucia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

O E I C P P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COPPIE" COPPIE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.