Mandare via allontanare in malo modo

Verbo

Transitivo

discacciare (vai alla coniugazione)

(letterario) mandare via, mandare lontano (da sé stessi o da un luogo specifico), in modo permanente e con durezza discaccia arditamente chi turbarti il regno cerca ( Matteo Bandello, Il canzoniere, CXCIV, 13-14 )

è probabile che la corte di Napoli ardesse di soverchia impazienza di discacciar i francesi dall’Italia (Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, cap. XI)

Sillabazione

di | scac | cià | re

Pronuncia

IPA: /diskat'tare/

Etimologia / Derivazione

composto del prefisso dis-, con valore intensivo o partitivo, e di cacciare

Sinonimi

(mandare via lontano) cacciare, scacciare, allontanare, bandire

