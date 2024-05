Lavora nel casinò

Sostantivo

Curiosità su: Croupier è un termine francese; indica l'addetto, generalmente di un casinò, che si occupa di accettare le scommesse dei giocatori, servire al tavolo da gioco, controllare la liceità delle puntate dei giocatori e pagare le vincite. La parola deriva da chevalier accroupi che significa "cavaliere accovacciato" ed indicava la persona, di solito appartenente alla cavalleria o alla nobiltà, accovacciata accanto ai giochi di società per servire i partecipanti. Il croupier riceve solitamente un compenso fisso per il proprio operato da parte dell'organizzatore del gioco. Le mance che i giocatori generosamente lasciano confluiscono, di solito, in un fondo comune per essere diviso in seguito tra tutti i croupier e possono essere anche più consistenti dello stipendio. Oggi è detto croupier chi si occupa di servire ai tavoli dei giochi tradizionali (Roulette Francese, Chemin de Fer, 30/40); è il più completo tra i lavori a livello professionale. Con il termine inglese Dealer è chiamato invece colui che opera in tutti i giochi americani (Blackjack, Roulette Americana, Craps, ecc.

rakeback m inv

(gergale) pagamento di quote precedentemente versate dai giocatori di poker online alle sale da gioco

Sillabazione

rakeback

Pronuncia

in inglese /'rek.bæk/; in italiano si rende generalmente con /'rejk.bk/ o /rejk.'bk/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese "rakeback"

Proverbi e modi di dire

ricevere del rakeback: ottenere indietro delle commissioni di gioco che sarebbero state perse altrimenti;

Inglese

Sostantivo

rakeback (pl.: rakebacks)

(gergale) rakeback

Sillabazione

rake | back

Pronuncia

/'rek.bæk/

Etimologia / Derivazione

da "rake" ossia "rastrello" (strumento con cui i croupier raccolgono le scommesse dei giocatori) e "back" ossia "indietro"; letteralmente significa dunque "(l'atto di) rastrellare indietro", ossia nel senso opposto a quello solito (ossia dal croupier verso il giocatore anziché viceversa)