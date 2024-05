L invasione del corpo da parte di demoni

Sostantivo

Curiosità su: La possessione è una condizione psicofisica in cui una persona, da certe tradizioni religiose, viene considerata abitata da un'entità soprannaturale (demone, dio, antenato, ecc.). La persona in questione viene definita indiavolata, indemoniata o posseduta. Negli ambienti religiosi, la possessione considerata "autentica" secondo la dottrina di quella specifica religione viene affrontata mediante la pratica dell'esorcismo. Molti presunti casi di "indemoniati" vanno in realtà ricondotti a disturbi, come la schizofrenia ed alcune forme di psicosi, o con patologie quali la sindrome di Tourette. Diversa dalla possessione è inoltre l'ossessione, che comporta un'influenza solo esteriore del diavolo, senza che costui prenda interiormente possesso del corpo.

possessione f sing (pl.: possessioni)

esaltazione di un individuo che si ritiene causata da una forza occulta (raro) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

pos | ses | sió | ne

Pronuncia

IPA: /posses'sjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino possessio derivazione di possidere cioè "possedere"