Le insudiciano i meccanici
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le insudiciano i meccanici' è 'Tute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TUTE
La risposta Tute è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Tute? Le tute sono indumenti che i meccanici indossano per proteggersi durante il lavoro. Questi capi sono progettati per essere resistenti e pratici, spesso realizzati con materiali che evitano che lo sporco o i residui si attacchino facilmente. Indossare una tuta permette di mantenere puliti gli abiti quotidiani e di lavorare in condizioni più sicure, riducendo il rischio di contaminazioni o danni ai vestiti. Le tute sono quindi strumenti essenziali nel settore meccanico.
Le insudiciano i meccanici nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tute
Se la definizione "Le insudiciano i meccanici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tute'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le insudiciano i meccanici
- Risposta: TUTE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Tute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le insudiciano i meccanici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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