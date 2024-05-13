Le insudiciano i meccanici

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le insudiciano i meccanici' è 'Tute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTE

La risposta Tute è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tute? Le tute sono indumenti che i meccanici indossano per proteggersi durante il lavoro. Questi capi sono progettati per essere resistenti e pratici, spesso realizzati con materiali che evitano che lo sporco o i residui si attacchino facilmente. Indossare una tuta permette di mantenere puliti gli abiti quotidiani e di lavorare in condizioni più sicure, riducendo il rischio di contaminazioni o danni ai vestiti. Le tute sono quindi strumenti essenziali nel settore meccanico.

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Le insudiciano i meccanici nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tute

Se la definizione "Le insudiciano i meccanici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tute'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Le insudiciano i meccanici
  • Risposta: TUTE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: T___
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

T Torino
U Udine
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Tute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le insudiciano i meccanici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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