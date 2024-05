infuocato rovente

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Mare (plurale mària) è un termine latino utilizzato in esogeologia per designare diverse configurazioni morfologiche presenti sulla superficie della Luna e su Titano. Il termine è stato scelto a causa del colore scuro che contraddistingue queste regioni dai territori circostanti; si tratta in verità di pianure basaltiche, originatesi da antiche eruzioni di materiale incandescente seguite all'impatto con asteroidi particolarmente massicci.

incandescente m e f sing (pl.: incandescenti)

(fisica) tanto caldo da emettere luce propria il Sole è fatto della stessa materia di cui è fatta la Terra, anche se incandescente

Sillabazione

in | can | de | scèn | te

Pronuncia

IPA: /inkande'nte/

Etimologia / Derivazione

dal latino incandescens, participio presente di incandescere cioè "diventare bianco" formato da in- e candescere, derivazione da candere ossia "essere bianco, splendere"

Sinonimi

rovente, arroventato, cocente, fiammeggiante, caldissimo, infuocato

(senso figurato) ardente, appassionato, infiammato, passionale, animato, infervorato, violento, impetuoso

Contrari

freddo, raffreddato, ghiacciato

(senso figurato) distaccato, indifferente

Parole derivate

incandescenza

Termini correlati