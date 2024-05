indoeuropee

Aggettivo

Curiosità su: Il Programma Ariane si riferisce a una serie di razzi vettori di uso civile costruiti e progettati dal consorzio Arianespace per conto dell'Agenzia Spaziale Europea. Ariane viene dal francese, e deriva dal nome mitologico di Arianna. La prima proposta di un progetto Ariane europeo di razzi per uso spaziale venne avanzata dalla Francia negli anni settanta. Fu in assoluto il secondo programma di questo tipo; il primo, il Progetto Europa, fu un insuccesso. Il nome in codice del programma Ariane era L3S (l'acronimo francese per razzi di terza generazione). L'ESA ha supervisionato tutto lo sviluppo dei razzi e ha fornito le infrastrutture di lancio per i test; mentre la Arianespace (una azienda privata), si è occupata della progettazione e della costruzione, oltre a operazioni varie, tra cui il marketing. L'Arianespace lancia i razzi Ariane dal Centre Spatial Guyanais, a Kourou, nella Guyana francese, dove la vicinanza dell'equatore dà un notevole vantaggio per il lancio di vettori.

ariano m sing

(religione) , (cristianesimo) dell'eresiarca Ario o dell'arianesimo eresia ariana

eretico ariano (etnologia) , (linguistica) indoiranico

Sostantivo

ariano ( approfondimento) m sing

(religione) , (cristianesimo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (storia) razza ariana: una causa del conflitto della seconda guerra mondiale, alla radice era una non ben identificata serie di caratteristiche, tutt'al più fisiche di forza per la guerra ma anche atletica, individuate in alcuni analizzati e studiati esponenti delle popolazioni dell'est europeo

Sillabazione

a | rià | no

Pronuncia

IPA: /a'rian/

Etimologia / Derivazione

(religione) dal latino tardo Arianus

dal latino tardo (popolo) dal sanscrito (arya) ariyà- cioè "signore, nobile". Passando poi per il greco st (àristos) che vuol dire "migliore", "idoneo", da intendere poi come "primo tra molti" (vedi aristocrazia). Utilizzato in tempi recenti per indicare la razza di appartenenza ad un gruppo, quella ariana appunto

Sinonimi

(etnologia) ( raro ) indoeuropeo

indoeuropeo (religione) (per estensione) eretico, miscredente

Parole derivate

arianesimo

Termini correlati