Guglielmo l eroe di Altdorf

Sostantivo

Curiosità su: Guglielmo Tell (in tedesco Wilhelm Tell, /'vl.hlm tl/; in francese, Guillaume Tell; in romancio, Guglielm Tell) è un leggendario eroe svizzero che sarebbe vissuto tra la fine del XIII e il XIV secolo, la cui reale esistenza storica è ancora oggetto di disputa.

tell m

(archeologia) rilievo formato da detriti derivati da antichi insediamenti umani

Sillabazione

Lemma non sillababile