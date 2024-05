Gira per la gioia dei bambini

Sostantivo

Curiosità su: Un torneo medievale è una forma di competizione di origine medievale; nascono come giochi guerreschi con fine di esercizio all'arte della guerra, diffusisi, secondo le fonti storiche, sin dal IX secolo in ambito carolingio. Nell'uso attuale i due termini torneo e giostra non indicano attività diverse, benché il secondo sia più propriamente un combattimento fra due cavalieri con "lancia in resta" e un torneo un combattimento tra pedoni. Ebbero origine nel Medioevo feudale e dalla struttura militare principale dell'epoca, la cavalleria. Va ricordato che spesso venivano anche organizzati combattimenti a piedi, specialità amata da Enrico VIII d'Inghilterra.

giostra ( approfondimento) f sing (pl.: giostre)

(storia) combattimento tra due cavalieri contrapposti, regolato da precise norme cerimoniali e non avente carattere di inimicizia, che aveva luogo in occasione di feste d'armi di origine medievale attrazione caratteristica dei luna park, che consiste in una piattaforma rotante su cui sono montate riproduzioni di animali da tiro o mezzi di trasporto

Voce verbale

terza persona singolare dell'indicativo presente di giostrare

Sillabazione

giò | stra

Pronuncia

IPA: /'dstra/

Etimologia / Derivazione

dal francese antico joste

Sinonimi

torneo, lizza

Parole derivate