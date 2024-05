Furti con destrezza

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il borseggio è una forma di furto di denaro o altri oggetti di valore dalle tasche o dall'interno di un contenitore che la vittima porta con sé o addosso, senza che questa se ne accorga nel momento in cui viene compiuto. Può richiedere una notevole destrezza e un talento per il misdirection. Un ladro che opera in questo modo è conosciuto come borseggiatore. Il borseggio è simile allo scippo ma si differenzia in quanto quest'ultimo avviene con azione generalmente violenta o rapida e non all'insaputa della vittima, e riguarda l'intero oggetto (borsa, orologio ecc.).

borseggi m pl

plurale di borseggio

Voce verbale

borseggi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di borseggiare prima persona singolare del congiuntivo presente di borseggiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di borseggiare terza persona singolare del congiuntivo presente di borseggiare terza persona singolare dell'imperativo di borseggiare

Sillabazione

bor | ség | gi

Etimologia / Derivazione

vedi borseggiare

Sinonimi

scippi, rapine, furti, ladrocini, ruberie

Contrari