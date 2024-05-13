Forniti di vitto e alloggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Forniti di vitto e alloggio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Forniti di vitto e alloggio' è 'Spesati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPESATI

Perchè la soluzione è Spesati? Le persone SPESATI vivono in strutture che offrono cibo e un posto dove stare, senza dover preoccuparsi di trovare alloggio o pasti quotidiani. Questa condizione permette loro di concentrarsi su altri aspetti della vita, sapendo di avere un supporto stabile e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Forniti di vitto e alloggio

Forniti di vitto e alloggio Risposta: SPESATI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: I

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Spesati' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Forniti di vitto e alloggio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Spesati

Se la definizione "Forniti di vitto e alloggio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spesati'.

Le 7 lettere della soluzione

S Savona P Padova E Empoli S Savona A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Spesati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Forniti di vitto e alloggio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.