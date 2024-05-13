Forniti di vitto e alloggio

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Forniti di vitto e alloggio' è 'Spesati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPESATI

Perchè la soluzione è Spesati? Le persone SPESATI vivono in strutture che offrono cibo e un posto dove stare, senza dover preoccuparsi di trovare alloggio o pasti quotidiani. Questa condizione permette loro di concentrarsi su altri aspetti della vita, sapendo di avere un supporto stabile e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Forniti di vitto e alloggio
  • Risposta: SPESATI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I
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Forniti di vitto e alloggio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Spesati

Se la definizione "Forniti di vitto e alloggio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spesati'.

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
P Padova
E Empoli
S Savona
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Spesati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Forniti di vitto e alloggio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con forniti: Forniti dei requisiti necessari 

Con vitto: Moderato nel vitto e nel bere 

Con alloggio: e alloggio 