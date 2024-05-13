Forniti di vitto e alloggio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Forniti di vitto e alloggio' è 'Spesati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPESATI
Perchè la soluzione è Spesati? Le persone SPESATI vivono in strutture che offrono cibo e un posto dove stare, senza dover preoccuparsi di trovare alloggio o pasti quotidiani. Questa condizione permette loro di concentrarsi su altri aspetti della vita, sapendo di avere un supporto stabile e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Forniti di vitto e alloggio
- Risposta: SPESATI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Forniti di vitto e alloggio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Spesati
Se la definizione "Forniti di vitto e alloggio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spesati'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Spesati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Forniti di vitto e alloggio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con forniti: Forniti dei requisiti necessari
Con vitto: Moderato nel vitto e nel bere
Con alloggio: e alloggio