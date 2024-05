Il forcone dei gladiatori

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il tridente è un'arma inastata composta da una lancia con tre rebbi. Nato come molte armi bianche per derivazione da un utensile agricolo (la forca o forcone), fu utilizzato durante i giochi gladiatorii, dove il reziario era dotato di rete e tridente (che in questo caso è chiamato anche fuscina). Anche le arti marziali orientali hanno numerose armi derivate dal tridente.

tridente ( approfondimento) m sing(pl.: tridenti)

(agricoltura) grossa forca con tre rebbi (araldica) forcone a tre rebbi, frequentemente utilizzato come identificatore di Nettuno

Sillabazione

tri | dèn | te

Pronuncia

IPA: /tri'dnte/

Etimologia / Derivazione

dal latino tridens formato da tri- cioè "tre" e dens ossia "dente"