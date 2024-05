Fiume francese lungo cui sorgono celebri castelli

Francese

Nome proprio

Curiosità su: La Loira (in francese Loire /lwa/, in occitano Léger o Leir, in arpitano Lêre), con un corso di 1020 km totali, è il secondo fiume di Francia per lunghezza. Il suo bacino è assai esteso (117.000 km²).

Loire

(toponimo) Loira

Pronuncia

IPA: [lwa]

Etimologia / Derivazione

