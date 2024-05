La Soluzione ♚ Evaluation Assurance Level La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EAL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Evaluation Assurance Level. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Evaluation assurance level: La Evaluation Assurance Level (livello di garanzia della valutazione, in italiano), variabile da un minimo di EAL1 a un massimo di EAL7, di un prodotto o sistema elettronico (in inglese si usa chiamarli prodotti IT) è un valore numerico caratteristico di una valutazione di sicurezza basata sui Common Criteria, standard internazionale in vigore dal 1999; (successivamente riconosciuto dall'ISO nella ISO/IEC 15408). Il prodotto valutato, detto “TOE” (Target of Evaluation, in italiano ODV - Oggetto della Valutazione), può essere hardware, software, o anche hardware e software (comprendendo anche il firmware). Un livello di garanzia più alto rispecchia la presenza di maggiori requisiti che devono essere soddisfatti per raggiungere la certificazione Common Criteria. Lo scopo dei vari livelli è di garantire, per quanto possibile, che le funzioni del sistema siano state realizzate in modo affidabile: di per sé il livello EAL non misura la sicurezza o l'affidabilità del sistema stesso, ma stabilisce soltanto come il sistema è stato progettato, realizzato e collaudato.