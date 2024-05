Esporta tè e seta

Nome proprio

Curiosità su: La Repubblica Popolare Cinese (S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (S, ZhongguóP; lett. "Paese di mezzo"), è uno Stato dell'Asia orientale. La Repubblica Popolare Cinese è stata in passato indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla dalla Repubblica di Cina, lo Stato che l'ha preceduta e della quale ha ereditato quasi l'intero territorio, indicata invece come Cina Nazionalista o, dal 1949, Taiwan (o Formosa). Entrambe le entità reclamano il controllo sul territorio complessivo cinese. La Repubblica Popolare Cinese con oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, è il secondo Stato più popoloso del mondo. La capitale è Pechino. La Cina è una repubblica popolare in cui il potere è esercitato dal Partito Comunista Cinese ( oppure ). Il governo ha sede nella capitale Pechino () ed esercita la propria sovranità su ventidue province (), cinque regioni autonome (), quattro municipalità direttamente controllate () (Pechino , Tientsin , Shanghai e Chongqing ) e due regioni amministrative speciali (Hong Kong e Macao ) parzialmente autonome.

Cina ( approfondimento) f

(toponimo) (geografia) stato dell'Asia orientale; è il più popoloso del mondo e quello che confina con più stati; la sua capitale è Pechino nome alternativo dello stato di Taiwan, o parte del nome proprio; per approfondimenti vedi Taiwan la regione storica corrispondente grossomodo al territorio dell'attuale Cina nome proprio di persona femminile

Sillabazione

Cì | na

Pronuncia

IPA: /'ti.na/

Etimologia / Derivazione

Dal portoghese "China" (vedi) attraverso l'italiano antico "China" a sua volta dal nome dell'antica dinastia locale dei Qin; il paese è noto in lingua locale come Zhong Guo ossia "regno di mezzo", nome indigeno dello stato, riferimento alla sua posizione intermedia tra il medio oriente e il resto dell'Asia

Citazione

Termini correlati

cinese, sinologo

Iperonimi