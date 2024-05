Un dono a Gesù Bambino

Sostantivo

Curiosità su: La mirra è una gommaresina aromatica, estratta da un albero o arbusto del genere Commiphora, della famiglia delle Burseraceae, può anche presentarsi in polvere. Esistono oltre duecento specie di Commiphora, ripartite sulle rive del mar Rosso, in Senegal, in Madagascar e in India. La specie più usata per la produzione della mirra è la Commiphora myrrha (diffusa in Somalia, Etiopia, Sudan, penisola arabica): alla fine dell'estate l'arbusto si copre di fiori e sul tronco compaiono una serie di noduli, dai quali cola la mirra, in piccole gocce gialle, che vengono raccolte una volta seccate. Una gomma simile, il balsamo della Mecca, è prodotta dalla Commiphora gileadensis (in passato denominata Commiphora opobalsamum).

mirra ( approfondimento) f sing

(botanica) resina fragrante

Sillabazione

mìr | ra

Pronuncia

IPA: /'mirra/





Etimologia / Derivazione

dal latino myrrha che deriva dal greco µa

Citazione

Parole derivate