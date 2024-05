Così è la statuetta del premio Oscar

Aggettivo

Curiosità su: Alba Dorata, il cui nome completo era Associazione Popolare - Alba Dorata (a Sdesµ – s , Laïkós Sýndesmos – Chrysí_ Av_gí_), è stato un partito greco e un'organizzazione criminale di estrema destra, di orientamento ultranazionalista, metaxista e fortemente euroscettico. Il suo leader era Nikólaos Michaloliákos. Descritta dai maggiori quotidiani internazionali nonché da numerose riviste scientifiche come una formazione neofascista e neonazista, alcuni suoi membri esprimevano ammirazione per il dittatore greco Ioannis Metaxas. Durante le manifestazioni di Alba Dorata venivano utilizzati simboli riconducibili al nazionalsocialismo e al fascismo (come il saluto nazista e Horst-Wessel-Lied, l'inno ufficiale del NSDAP); in passato, membri del partito hanno espresso ammirazione per Adolf Hitler e altre personalità legate al nazismo. Il partito, però, rifiutava queste etichette, dichiarandosi semplicemente «nazionalista». Il 7 ottobre 2020 il partito è stato riconosciuto dalla corte d'appello di Atene come organizzazione a delinquere, responsabile di omicidio, di tentato omicidio e di vari attacchi contro migranti ed esponenti della sinistra greca, ed è stato sciolto.

dorata f sing

femminile di dorato

Voce verbale

dorata

participio passato femminile singolare di dorare

Sillabazione

do | rà | ta

Etimologia / Derivazione

vedi dorare

Sinonimi

ricoperta d’oro, placcata, aurea

(senso figurato) (di colore) gialla, bionda, fulva

Contrari