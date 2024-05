Fa coppia con l Alto Adige

Aggettivo

Curiosità su: La provincia autonoma di Trento (in dialetto trentino Provincia de Trent, in cimbro Sèlbstendig Provintz vo Tria, in mocheno Autonome Provinz va Trea't, in ladino Provinzia Autonoma de Trent, in tedesco Autonome Provinz Trient), comunemente nota come Trentino (in tedesco Welschtirol) è una provincia italiana del Trentino-Alto Adige di 545 183 abitanti, con capoluogo Trento, essa confina a nord con la provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige), a est e a sud con le province venete di Belluno, Vicenza e Verona, e a ovest con le province lombarde di Brescia e Sondrio. Insieme allo stato federato austriaco del Tirolo e all'Alto Adige/Südtirol costituisce l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino: un progetto di collaborazione transfrontaliera ed Ente di diritto comunitario che interessa il territorio della regione storica del Tirolo. Come parte del Trentino-Alto Adige, insieme al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia, viene incluso nelle cosiddette Tre Venezie (o Triveneto), la cui denominazione, caldeggiata in particolare nel periodo successivo all'annessione del territorio all'Italia, traeva ispirazione dalla Regio X Venetia et Histria di età imperiale romana.

trentino m sing

del Trentino di Trento

Sostantivo

trentino , m inv

dialetto che si parla in Trentino-Alto Adige

Sostantivo

trentino m sing (pl.: trentini)

abitante del Trentino abitante della città di Trento

Sillabazione

tren | tì | no

Pronuncia

IPA: /tren'tino/

Etimologia / Derivazione

derivato da Trento

Termini correlati

(geografia) abruzzese, altoatesino, calabrese, campano, emiliano, friulano, laziale, ligure, lombardo, lucano, marchigiano, molisano, piemontese, pugliese, romagnolo, sardo, siciliano, toscano, valdostano, veneto

abruzzese, altoatesino, calabrese, campano, emiliano, friulano, laziale, ligure, lombardo, lucano, marchigiano, molisano, piemontese, pugliese, romagnolo, sardo, siciliano, toscano, valdostano, veneto tridentino

Iperonimi