Confraternita pia unione

Sostantivo

Curiosità su: Nell'ambito del cristianesimo, una congregazione o chiesa locale è una comunità di cristiani che si riunisce in un luogo particolare per finalità di culto. Molte sono formalmente organizzate, con costituzioni e statuti, e hanno uffici e sacerdoti appartenenti al clero oppure laici, variamente denominati. Oltre all'attività religiosa, di culto ed evangelizzazione, le congregazioni possono intraprendere attività collaterali di varia natura (assistenziale, sociale, culturale, educativa, economica, ecc.). Le congregazioni spesso sono affiliate o integrate in confessioni (o "denominazioni") religiose, che in molte tradizioni sono anche chiamate "chiese". Queste organizzazioni più ampie, oltre a collegare le congregazioni locali, possono a volte ordinare i ministri del culto e sconsacrarli, definire le condizioni per l'appartenenza alla chiesa, esercitare la disciplina dei fedeli e del clero, e creare enti per lo svolgimento di attività sociali, educative, missionarie e di altra natura.

congregazione ( approfondimento) f sing (pl.: congregazioni)

(religione) comunità religiosa o laica che osserva una regola e che ha fini assistenziali, educativi e altro. (storia) nel Medioevo, assemblea di cittadini.

Sillabazione

con | gre | ga | zió | ne

Pronuncia

IPA: /kongregat'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino congregatio derivazione di congregare ovvero "congregare, riunire in gregge"

