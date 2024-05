Con musque è il nome francese dell ondatra

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Rat-Man, alter ego di Deboroh La Roccia, è un personaggio immaginario, protagonista di una omonima serie a fumetti, creato da Leo Ortolani nel 1989, che ha esordito lo stesso anno su un supplemento della rivista L'Eternauta. Il personaggio è stato accolto con successo da pubblico e critica diventando in pochi anni un fenomeno di culto in Italia e considerato uno dei personaggi più riusciti e umoristici del panorama fumettistico italiano. L'autore ha nel tempo approfondito la personalità del personaggio all'interno di trame più complesse e articolate nel quale il protagonista ha acquisito varie sfaccettature divenendo per alcuni aspetti un eroe tragico che riesce efficacemente a incarnare l'uomo comune senza perdere l'umorismo demenziale e al tempo stesso intelligente. Nel 2001 un sondaggio condotto fra i clienti di librerie specializzate lo ha eletto come il miglior personaggio dei fumetti dell'anno, davanti a personaggi come Dylan Dog, Tex e Diabolik.

rat

(zoologia) ratto, topo (popolare) traditore

Verbo

to rat

tradire (qualcuno)

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /ræt/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dall'anglosassone rætt

Iperonimi

(1) mammal

Bosniaco

Sostantivo

rat

guerra

Piemontese

Sostantivo

rat s.m. topo, ratto, sorcio