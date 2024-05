Compete con il Grana Padano Parmigiano

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura DOP della famiglia dei grana, prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza l'aggiunta di additivi. La zona di produzione comprende le provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a destra del Po. Con circa 3,8 milioni di forme prodotte annualmente, è il terzo formaggio italiano per produzione dopo il Grana Padano e il Gorgonzola. Nel 2023, si classifica come "formaggio migliore al mondo" secondo la classifica stilata da Taste Atlas.

reggiano m sing

(geografia) di Reggio Emilia

Sostantivo

reggiano m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

reggiano m solo sing

(linguistica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (geografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (gastronomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

reg | già | no

Etimologia / Derivazione

deriva da Reggio Emilia