Come dire quotidiani

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Nel linguaggio cinematografico per giornalieri si intende il totale del girato effettuato in una sessione di riprese (generalmente si intende una giornata, da cui il nome), dopo lo sviluppo e la stampa della relativa pellicola. I giornalieri comprendono le numerose riprese che vengono girate per una stessa scena fino alle operazioni di sviluppo, taglio e vaglio. In fase di montaggio il girato perde questa definizione e diviene "materiale". Si tratta quindi del negativo originale di ripresa.

giornalieri m pl

plurale di giornaliero

Sostantivo, forma flessa

giornalieri m pl

plurale di giornaliero

Sillabazione

gior | na | liè | ri

Etimologia / Derivazione

vedi giornaliero

Sinonimi

quotidiani, di ogni giorno

continui, ripetitivi, regolari

(senso figurato) normali, abitudinari, ordinari, usuali, soliti

Contrari