Comandanti nell esercito dell antica Roma

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il centurione (in latino Centurio; in greco atta, hekatóntarchos; che Polibio definisce anche ordinum ductor) era uno dei gradi della catena di comando nell'Esercito Romano, a capo di una centuria, paragonabile ai moderni ufficiali di grado intermedio (come i capitani a capo di una compagnia o i tenenti a capo di un plotone).

centurioni m pl

plurale di centurione

Sillabazione

cen | tu | rìo | ni

Etimologia / Derivazione

vedi centurione