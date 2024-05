Colui che si erge a paladino le prende

Aggettivo, forma flessa

difese f plur

femminile plurale di difeso

Sostantivo, forma flessa

difese f plur

plurale di difesa

Voce verbale

difese

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di difendere participio passato plurale femminile di difendere

Sillabazione

di | fé | se

Pronuncia

IPA: di'fese

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi difesa

vedi difesa (voce verbale) vedi difendere

Sinonimi

(aggettivo) guarnite, munite, fortificate, presidiate, protette

guarnite, munite, fortificate, presidiate, protette coperte, custodite, fiancheggiate, riparate, preservate

tutelate, patrocinate, assistite, salvaguardate , sostenute

giustificate, scusate, discolpate

(aggettivo) aiuti, protezioni, ripari, rifugi , conservazioni, mantenimenti, salvaguardie, soccorsi, resistenze, tutele, patrocini, egide, giustificazioni

Contrari