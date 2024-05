Colore di mantello equino

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

baio m sing

di cavallo di color castagno

Sillabazione

ba | io

Pronuncia

IPA: /'bajo/

Etimologia / Derivazione

dal latino badius