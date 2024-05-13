Vi è chi è demoralizzato

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi è chi è demoralizzato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi è chi è demoralizzato' è 'Terra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRA

Perché la soluzione è Terra? La parola Terra si collega alla condizione di chi si sente demoralizzato poiché rappresenta il mondo in cui viviamo, spesso associato a sfide e difficoltà che possono abbattere lo spirito. Quando si è demoralizzati, si percepisce una perdita di fiducia e motivazione, come se si fosse caduti in un vuoto che ricorda la vastità e la durezza del pianeta. La Terra può simboleggiare anche il bisogno di ritrovare radici e forza interiore per affrontare le avversità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi è chi è demoralizzato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi è chi è demoralizzato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Terra

La definizione "Vi è chi è demoralizzato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi è chi è demoralizzato" conferma che la soluzione 'Terra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Terra

T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi è chi è demoralizzato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Terra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un pianetaLa rivolta l aratroUn pensiero di Padre ArrupeVi si costruiscono naviVi venne ucciso JFKVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si specchia LucernaIl collegio fondato da Enrico VI