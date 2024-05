Chi è in crisi ne sta passando uno brutto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Periodo e periodico indicano un'unità minima che ricorre in uno spazio di riferimento: Periodo – suddivisione metrica della musica. Periodo – figura retorica. Periodo – unità complessa del discorso. Periodo – unità di tempo usata in geologia. Periodo – in chimica, riga della Tavola periodica

periodo ( approfondimento) m sing (pl.: periodi)

(fisica) (astronomia) ammontare di tempo più o meno lungo il periodo seguente al trasloco fu tremendo.

il periodo attuale è il quaternario (grammatica) ogni frase di senso compiuto e completo oppure l'insieme di più frasi precedute da punteggiatura, con l'esclusione di virgole e simili (chimica) ciascuna delle righe della tavola periodica degli elementi chimici, dove questi ultimi sono disposti in base al massimo numero quantico principale dei loro elettroni (matematica) insieme di cifre dopo la virgola in un numero decimale

Sillabazione

pe | rì | o | do

Pronuncia

IPA: /pe'riodo/

Etimologia / Derivazione

dal latino periodus che deriva dal greco ped cioè "circuito, giro" formato da pe-( cioè "peri-" che significa "intorno") e da d ossia "via"

Citazione

Sinonimi

(storia) epoca, era, età, evo, fase, momento,secolo, tempo

epoca, era, età, evo, fase, momento,secolo, tempo ciclo, durata, intervallo, lasso di tempo, rotazione, stadio

(grammatica) frase, proposizione, brano, passo

Parole derivate

periodismo, periodizzare, periodizzazione, semiperiodo

Alterati