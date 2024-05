Charles famoso astronauta

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Inglese

Nome proprio

Curiosità su: Joseph Conrad, nato Józef Teodor Konrad Korzeniowski (AFI: ['juzf t'dr 'knrat k'fski]; Berdyciv, 3 dicembre 1857 – Bishopsbourne, 3 agosto 1924), è stato uno scrittore e navigatore polacco naturalizzato britannico. Considerato uno dei più importanti scrittori moderni in lingua inglese, Conrad è stato capace, grazie a un ricchissimo linguaggio (nonostante l'inglese fosse soltanto la sua terza lingua, dopo quella polacca materna e quella francese), di ricreare in maniera magistrale atmosfere esotiche, riflettendovi i dubbi dell'animo umano nel confronto con terre selvagge. Sebbene molte delle sue opere siano pervase di non pochi elementi di ispirazione romantica, è considerato soprattutto un importante precursore della letteratura modernista ed il suo originale e polifonico stile narrativo ed i suoi personaggi anti-eroici hanno influenzato parecchi scrittori a lui successivi, tra i quali Jack London, Ernest Hemingway, David Herbert Lawrence, Graham Greene, William S.

Conrad

nome proprio di persona maschile, corrispondente all'italiano Corrado

Sillabazione

Con | rad

Pronuncia

(UK) IPA: /'kræd/

IPA: (US) IPA: /'knræd/

Etimologia / Derivazione

dal tedesco Konrad