Celebre vittoria di Ottaviano

Sostantivo

Curiosità su: Azio od Actio (in greco antico: t; in latino Actium) era l'antico nome di un promontorio della Grecia occidentale nell'Acarnania nordoccidentale, passato alla storia per lo scontro navale tra le forze di Cesare Ottaviano e quelle di Marco Antonio, decisivo per le sorti della guerra civile romana.

ellenismo ( approfondimento) m inv

(storia) epoca compresa tra la scomparsa di Alessandro Magno (323 a.C.) e lo scontro di Azio (31 a.C.), contraddistinta dalla divulgazione della cultura dell'antica Grecia nelle civiltà preesistenti (linguistica) parola o locuzione della lingua greca fatta propria da un'altra lingua Sono grecismi adynaton e hysteron proteron stile, spirito o altro carattere della cultura e dell'arte greca o imitazione di queste caratteristiche

Sillabazione

el | le | nì | smo

Pronuncia

IPA: /elle'nizmo/

Etimologia / Derivazione

dal latino hellenismus che deriva dal greco sµ cioè "modo, locuzione greca"; formato dalla contrazione di elleno (o ellenico) e dal suffisso -ismo

Sinonimi

(linguistica, letteratura) grecismo

Parole derivate

ellenistico, filellenismo, panellenismo

Termini correlati

anglicismo o inglesismo - arabismo - francesismo, gallicismo - germanismo - ispanismo o spagnolismo - italianismo - latinismo - slavismo - nipponismo

greco - grecista - grecità - grecizzare

Iperonimi