La casa dello zio Tom

Sostantivo

Curiosità su: Una capanna è una costruzione edilizia di piccole dimensioni (in genere con un solo vano abitabile), caratterizzata dal fatto di essere priva di fondamenta e costruita con materiali deperibili come legno, fogliame, cuoio o tessuto. Solitamente è adibita all'abitazione umana, e costituisce un riparo relativamente semplice e poco dispendioso da costruire, nata come tipologia leggera ed economica delle popolazioni nomadi è stata poi usata anche da umani stanziali poveri. Può comunque essere utilizzata anche come magazzino per attrezzi o come ricovero per bestiame.

capanna ( approfondimento) f (pl.: capanne)

(antropologia) (architettura) dimora costruita con rami e frasche, generalmente provvisoria

Sillabazione

ca | pàn | na

Pronuncia

IPA: /ka'panna/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo capanna, ossia "tugurio"

Sinonimi

ricovero, capanno, casotto, casupola, baracca, tucul

(di montagna) rifugio, baita

rifugio, baita (spregiativo) abituro, catapecchia, favela, tana, topaia, tugurio

Contrari

villa, reggia, palazzo

Alterati

(accrescitivo) capannone

