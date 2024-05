Cantone di Guglielmo Tell

Siciliano

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Le urì o uri (in arabo , ur, pl. di awra, al masch. awar; in persiano , uri) secondo la tradizione islamica sono delle giovani donne (la cui natura sarebbe quella dello zafferano, del muschio, della canfora o dell'ambra) che attendono per disposizione divina nel paradiso quanti, in base al decreto di Allah nel Giorno del Giudizio, vi saranno destinati.In numerosi passaggi coranici, le urì sarebbero giovani ragazze, con "occhi bellissimi", mentre la leggenda s'è impadronita di loro, descrivendone fantasiosamente la pelle, talmente delicata da essere addirittura diafana, oltre che perennemente vergini, destinate come mogli al beato, allietandone il soggiorno eterno in paradiso. Sempre secondo la tradizione leggendaria, le giovani non sarebbero soggette al ciclo mestruale e non avrebbero la capacità di concepire e generare. Sempre secondo il sentimento islamico, certificato dal Corano e dagli adith più autorevoli, esse vivrebbero in bellissimi e sontuosi padiglioni o palazzi, accudite da ancelle, e indosserebbero ricchi gioielli e varie pietre preziose e avrebbero perennemente 33 anni – la medesima età del profeta Isa (Gesù) quando apparentemente morì – esattamente come i loro mariti umani.

