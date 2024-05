Voce verbale

Curiosità su: Gergo (per certi versi analogo a slang, in inglese, e ad argot, in francese) è un termine usato per definire delle varietà di lingua che vengono utilizzate da specifici gruppi di persone e che si sono sensibilmente allontanate dalla lingua o dal dialetto parlato di norma in zona.

ramai

prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di ramare

Etimologia / Derivazione

vedi ramare