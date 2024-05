Blocchetti di tagliandi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La carta carbone è una carta rivestita su un lato da uno strato di inchiostro asciutto, di solito unito a della cera, che era utilizzata per creare una o più copie di un documento durante la scrittura dello stesso. Viene chiamata più propriamente carta copiativa, in quanto se ne distinguono vari tipi e non tutti creano copie del colore nero tipico del carbone.

bollettario m sing (pl.: bollettari)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) registro di bollette

Sillabazione

bol | let | tà | rio

Pronuncia

IPA: /bollet'tarjo/

Etimologia / Derivazione

da bolletta

Termini correlati