Un barbaro filmato

Inglese

Verbo

Transitivo

gainsay (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente gainsays, participio presente gainsaying, passato semplice e participio passato gainsaid)

negare, rifiutare contraddire, confutare, contrastare opporsi a the Manor of Baskerville was held by Hugo (Baskerville), nor can it be gainsaid that he was a most wild, profane, and godless man - il castello di Baskerville era in possesso di Hugo (Baskerville), e non si può negare che fosse un un uomo estremamente selvaggio, sacrilego e blasfemo ( Arthur Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville, cap. 2 )

- il castello di Baskerville era in possesso di Hugo (Baskerville), e non si può negare che fosse un un uomo estremamente selvaggio, sacrilego e blasfemo to gainsay the authority of the king - contraddire l'autorità del re

Pronuncia

IPA: /'gense/, /gen'se/

Etimologia / Derivazione

dal medio inglese gainsayen, einseggen, equivalente a gain (come avverbio, oggi scomparso, dal significato di "contrario") e say, "dire"

Sinonimi

to deny, to dispute, to refute, to withsay