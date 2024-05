L attore Damon

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Walker è una serie televisiva statunitense creata da Anna Fricke e distribuita in prima visione dal 21 gennaio 2021 da The CW. Questa serie è un reboot della più nota serie Walker Texas Ranger, in onda dal 1993 al 2001. Il ruolo del protagonista è qui interpretato da Jared Padalecki.

astio m sing (pl.: asti)

odio inveterato e represso (per estensione) contrarietà con rancore

Sillabazione

à | stio

Pronuncia

IPA: /'astjo/

Etimologia / Derivazione

forse dal gotico haifsts, che significa "lite"

Sinonimi

odio, rancore, astiosità, ostilità, avversione, malanimo, disprezzo, ostilità, rancore, animosità, invidia, inimicizia, antipatia, livore, acredine

Contrari

affetto, simpatia, benevolenza, amicizia, amore,

Parole derivate