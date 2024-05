L arte della stampa

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Si definisce tipografia (dal greco antico tp, týpos, "impronta" e fe, gráphein, "scrivere") l'insieme dei processi di composizione e stampa effettuati mediante l'uso di matrici in rilievo composte di caratteri mobili o di cliché inchiostrati. Per estensione, il termine indica anche l'officina in cui tale attività viene esplicata, e l'attività artigianale o industriale connessa.

tipografia ( approfondimento) f sing (pl.: tipografie)

(tipografia) (tecnologia) produzione in serie di testi stampati laboratorio dove si effettuano stampe utilizzando caratteri mobili

Sillabazione

ti | po | gra | fì | a

Pronuncia

IPA: /tipogra'fia/

Etimologia / Derivazione

formato da tipo- e -grafia

Sinonimi

stamperia

