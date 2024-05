Arnese bucherellato del cuoco

Sostantivo

Curiosità su: Il colino o passino è un utensile da cucina usato per filtrare alimenti liquidi. Ha forma semisferica o conica con un manico e, in quelli più grandi, sul lato opposto un gancio che permette di appoggiarlo sull'orlo di un contenitore. Strutturalmente può essere di due tipi: quello dove a fare da filtro c'è una retina, retta da una struttura portante in altro materiale, e quello dove è il materiale costitutivo del colino ad essere forato per permettere lo sgocciolamento. In entrambi i casi può essere in metallo: alluminio, acciaio inox, ferro smaltato o in plastica.

colino m sing (pl.: passini)

utensile da cucina utilizzato per filtrare liquidi (come ad es. il brodo); è solitamente costituito da un cucchiaio forato oppure da una rete a maglie fini

Voce verbale

colino

terza persona plurale del congiuntivo presente di colare terza persona plurale dell'imperativo di colare

Sillabazione

(sostantivo) co | lì | no

(voce verbale) cò | li | no

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) da colo, nel senso di "setaccio"

(voce verbale) vedi colare

Sinonimi