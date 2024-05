È l anima del commercio

Sostantivo

Curiosità su: La pubblicità è la comunicazione usata dalle imprese, attraverso varie modalità, per creare consenso intorno alla propria immagine, con l'obiettivo di conseguire i propri obiettivi di marketing (es. vendita di prodotti). Caratteristica principale della comunicazione pubblicitaria è diffondere dunque messaggi preconfezionati a pagamento attraverso i mass-media, con l'obiettivo che il consenso si trasformi in atteggiamenti o comportamenti positivi da parte del pubblico o consumatore che non consistono solo o semplicemente nell'acquisto del prodotto o servizio: la pubblicità informa, persuade, seduce il pubblico ed è ritenuta corretta se fidelizza l'utente finale in base a principi civili e umanizzanti.

pubblicità ( approfondimento) f inv

(economia) (commercio) arte e scienza di rendere noti beni e servizi al pubblico esistono vere e proprie opere d'arte che fanno riferimento ad alcuni prodotti della pubblicità cognizione di qualcosa, come risultato della sua pubblicizzazione

Sillabazione

pub | bli | ci | tà

Pronuncia

IPA: /pubbliti'ta/

Etimologia / Derivazione

dal francese publicité, derivazione di public ossia "pubblico"

Citazione

Sinonimi

advertising, battage, diffusione, divulgazione, inserzione, promotion, promozione, propaganda, reclame

( per estensione ) celebrità, chiasso, clamore, fama, notorietà, risonanza

celebrità, chiasso, clamore, fama, notorietà, risonanza (di esame) accessibilità, trasparenza, verificabilità

accessibilità, trasparenza, verificabilità (di prodotti) campagna pubblicitaria, annuncio, avviso, avviso economico

campagna pubblicitaria, annuncio, avviso, avviso economico (senso figurato) (di una notizia, di una dottrina ecc.) rumore, propagazione





Contrari

antipubblicità, etnopubblicità, silenzio, segretezza, riservatezza

Parole derivate

etnopubblicità, pubblicitario

Termini correlati

sponsor

( per estensione ) brand

brand design

Proverbi e modi di dire